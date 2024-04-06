В фигурном катании могут разрешить исполнять сальто

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из списка запрещенных элементов фигурного катания, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сальто планируется убрать из списка запрещенных элементов. Это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации. В опубликованных предложениях техкома этого пункта пока нет», — сказал источник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

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