Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МОК обвинили в защите американских интересов

Юрий Андрианов: МОК действует в интересах американцев

close
100%
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Вице-президент Федерации керлинга России Юрий Андрианов заявил, что в мировом спорте давно перестали соблюдаться принципы Олимпийской хартии, а Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает точку зрения США. Слова Андрианова приводит Legalbet.

«В последние годы просматривается, что МОК действует в интересах американцев. И теперь встает вопрос: кому ехать или не ехать на Олимпиаду? А если ехать, то под каким флагом?

Мне не нравится, когда спортсмен полностью отказывается от своей родины, а еще хуже, если в угоду кому-то он начинает ругать и предавать ее. Надо открыть Олимпийскую хартию и почитать ее внимательно. Многое, что там прописывали, давно уже не соблюдают», — сказал вице-президент Федерации керлинга России.

При этом Андрианов отметил, что атлеты отдают всю жизнь для того, чтобы показать лучший результат на самых престижных стартах, что и вынуждает некоторых сменить спортивное гражданство, поскольку сейчас сборную России не пускают на многие международные турниры.

«Мне трудно их судить, потому что в каждом конкретном случае индивидуальный подход. В хартии написано, что на Олимпийских играх соревнуются не страны и государства, а спортсмены! И если следовать этой хартии, там не должно быть никаких флагов, кроме олимпийского», — сказал Андрианов.

Российские спортсмены были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже — 2024 в нейтральном статусе. Но им нужно будет пройти проверку и доказать, что они не имеют отношения к военизированным структурам в России и не высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине.

Кроме того, россиянам запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Также результаты сборной России не будут отображаться в общем медальном зачете.

Ранее легенда спорта из США поддержал россиянина, которого отстранили от Олимпиады.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами