МОК обвинили в защите американских интересов

Вице-президент Федерации керлинга России Юрий Андрианов заявил, что в мировом спорте давно перестали соблюдаться принципы Олимпийской хартии, а Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает точку зрения США. Слова Андрианова приводит Legalbet.

«В последние годы просматривается, что МОК действует в интересах американцев. И теперь встает вопрос: кому ехать или не ехать на Олимпиаду? А если ехать, то под каким флагом?

Мне не нравится, когда спортсмен полностью отказывается от своей родины, а еще хуже, если в угоду кому-то он начинает ругать и предавать ее. Надо открыть Олимпийскую хартию и почитать ее внимательно. Многое, что там прописывали, давно уже не соблюдают», — сказал вице-президент Федерации керлинга России.

При этом Андрианов отметил, что атлеты отдают всю жизнь для того, чтобы показать лучший результат на самых престижных стартах, что и вынуждает некоторых сменить спортивное гражданство, поскольку сейчас сборную России не пускают на многие международные турниры.

«Мне трудно их судить, потому что в каждом конкретном случае индивидуальный подход. В хартии написано, что на Олимпийских играх соревнуются не страны и государства, а спортсмены! И если следовать этой хартии, там не должно быть никаких флагов, кроме олимпийского», — сказал Андрианов.

Российские спортсмены были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже — 2024 в нейтральном статусе. Но им нужно будет пройти проверку и доказать, что они не имеют отношения к военизированным структурам в России и не высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине.

Кроме того, россиянам запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Также результаты сборной России не будут отображаться в общем медальном зачете.

Ранее легенда спорта из США поддержал россиянина, которого отстранили от Олимпиады.