Бразильский футболист «Зенита» хочет получить российский паспорт

Центральный защитник петербургского «Зенита» Нино заявил, что он хочет получить российский паспорт, передает «Спорт-Экспресс».

«Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет», — сказал Нино.

Нино подписал контракт с петербургским «Зенитом» до лета 2028 года.

С 2023 года защитник вызывается в национальную сборную Бразилии. В 2020 года он стал обладателем золота Олимпийских игр в Токио.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Нино провел три матча, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают второе место, набрав 40 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 41 балл. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 38 очков.

Ранее Нино объяснил свой переход в «Зенит».