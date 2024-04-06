Звезда UFC возвращается в октагон

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил в своих соцсетях, что скоро вернется в октагон.

«Скоро», — написал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

В ноябре 2023 года ирландская полиция начала проверку в отношении Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни.

23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Макгрегор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

Ранее друг Макгрегора публично обвинил чемпиона UFC Ислама Махачева в употреблении допинга.