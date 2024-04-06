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Валиева появилась на проекте «Новая Фабрика звезд»

Российская фигуристка Валиева появилась на проекте «Новая Фабрика звезд»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в проекте «Новая Фабрика звезд» на телеканале ТНТ.

Известная спортсменка приняла участие в утренней зарядке для участников проекта.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на летней Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, почему Валиева не вернется на прежний уровень после дисквалификации.

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