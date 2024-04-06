Овечкин вышел на чистое второе место по количеству шайб для игроков в возрасте 38+

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по количеству голов среди игроков в возрасте 38+ за любой отрезок из 30 игр в одном регулярном чемпионате.

Этот результат покорился россиянину в матче против «Каролины», в котором он смог забросить две шайбы. Дубль Овечкина не помог его команде одержать победу. «Вашингтон» уступил со счетом 2:4.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 43 шайбы — на данный момент на счету россиянина 851 заброшенная шайба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на своей площадке с «Оттавой Сенаторз». Матч состоится 8 апреля. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» занимает девятое место, набрав 82 очка.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.