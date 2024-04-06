Лучший бомбардир сборной Казахстана может перейти в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что лучший бомбардир в истории сборной Казахстана и бывший полузащитник столичного ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подошел бы под игровой стиль бело-голубых. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Помню его. Это хороший и умный игрок. Смог бы он подойти под игровой стиль «Динамо»? Да, смог бы», — сказал Личка.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за ЦСКА с 2020 по 2023-й год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

На данный момент Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 35 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда идет на четвертом месте в турецкой Суперлиге и претендует на участие в еврокубках.

Однако известный футбольный инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что полузащитник может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Для этого должно сойтись много факторов, и в первую очередь этого должен захотеть сам Баха. К тому же «Динамо», учитывая, что бело-голубые ищут на лето варианты на фланги, парень бы пригодился», — написал Карпов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Зайнутдинова в €6 млн.

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