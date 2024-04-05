Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канчельскис рассказал, получится ли у тренера Слуцкого карьера в Китае

Экс-игрок «МЮ» Канчельскис: у Слуцкого все должно хорошо сложиться в Китае

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что у тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого должна получиться карьера в Китае, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что все у него должно хорошо сложиться в Китае, раз он так начал. Почему бы и нет? Если есть подбор игроков, финансирование, стабильность, то, наверное, должно получиться», — сказал Канчельскис.

В чемпионате Китая «Шанхай Шэньхуа» в четырех стартовых турах одержал четыре победы.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий рассказал, чем китайские футболисты лучше российских.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами