Канчельскис рассказал, получится ли у тренера Слуцкого карьера в Китае

Бывший футболист сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что у тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого должна получиться карьера в Китае, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что все у него должно хорошо сложиться в Китае, раз он так начал. Почему бы и нет? Если есть подбор игроков, финансирование, стабильность, то, наверное, должно получиться», — сказал Канчельскис.

В чемпионате Китая «Шанхай Шэньхуа» в четырех стартовых турах одержал четыре победы.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий рассказал, чем китайские футболисты лучше российских.