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Хвича может продолжить карьеру в «Барселоне»

AS: нападающий «Наполи» Кварацхелия может перейти в «Барселону»

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Форвард итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в каталонскую «Барселону», передает AS.

Представители сине-гранатовых уже контактировали с окружением 23-летнего форварда.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 79 очков. На втором месте идет «Милан», набрав 65 баллов. Замыкает тройку сильнейших туринский «Ювентус» (57 очков).

Ранее сообщалось, что Хвича может получить трехкратный рост зарплаты.

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