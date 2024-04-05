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СК призвали проверить президента МОК по статье о вмешательстве в жизнь россиян

Депутат Хамзаев попросил СК проверить Баха из-за агрессии в адрес россиян

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Yao Qilin/Global Look Press

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который поручил «украинцам следить за высказываниями россиян». Текст обращения опубликовало издание РИА Новости.

«С учетом того, что Следственный комитет РФ системно и последовательно проводит фиксацию различных преступлений против России, нашей национальной безопасности, прошу Вас поручить проверить данный акт агрессии Томаса Баха по всей строгости нашего закона», — сказано в обращении.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Макрон заявил, что проведение Олимпиады под угрозой из-за России.

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