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Кучеров и Маккиннон установили совместный рекорд в НХЛ

Кучеров и Маккиннон — первые в XXI веке, кто набрал по 130 и более очков в НХЛ

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John E. Sokolowski/Reuters

В ночь с 5 на 6 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметились результативными действиями, которые помогли им установить общий рекорд лиги.

Так канадец в матче против «Миннесоты Уайлд» записал на свой счет заброшенную шайбу и две результативные передачи. Его команда одержала победу со счетом 5:2. Теперь на счету 28-летнего Маккиннона стало 130 набранных очков (48+82) в нынешнем розыгрыше. Благодаря этому он стал вторым хоккеистом в этом сезоне, которому удалось набрать 130 очков. Первым стал Никита Кучеров.

Кучеров в матче против «Монреаля» отметился результативной передачей и одной заброшенной шайбой. Его команда одержала победу со счетом 7:4. В активе российского форварда 133 набранных очка (43+90).

Кучеров и Маккиннон стали первой парой нападающих в XXI веке, в которой оба игрока набрали 130 или более очков в рамках одного регулярного чемпионата НХЛ. В сезоне-1995/96 это удалось сделать Марио Лемье (161) и Яромиру Ягру (149).

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