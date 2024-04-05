Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

В ночь на 5 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромно уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4.

В третьем периоде заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Тогда счет был уже 0:3 в пользу соперника.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 33 результативные передачи.

В этом сезоне максимальная продолжительность его результативной серии составила 10 матчей. С 25 января по 23 февраля российский форвард записал на свой счет восемь заброшенных шайб и шесть результативных передач.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 45 шайб — на данный момент на счету россиянина 849 заброшенных шайб.

Ранее российского хоккеиста поставили в один ряд с Овечкиным и Малкиным.