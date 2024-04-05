Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шайба Овечкина не помогла избежать «Вашингтону» разгрома в матче НХЛ

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения от «Питтсбурга»

close
100%
Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь на 5 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Отличился Райан Ши. Через девять минут Пьер-Оливье Жозеф увеличил преимущество гостей.

После перерыва Майкл Бантинг сделал счет разгромным. В начале заключительного игрового отрезка «Вашингтон» смог отыграть одну шайбу благодаря российскому нападающему Александру Овечкину. За две с половиной минуты до конца встречи Ларс Эллер установил окончательный счет.

Для команды Спенсера Карбери это поражение стало четвертым подряд. После этого матча «Вашингтон» покинул восьмое место, дающее право на участие в плей-офф. Теперь «Кэпиталз» с 82 набранными очками идут на девятой позиции. «Питтсбург» имеет на одно очко меньше и идет на 11-м месте.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 6 апреля. «Кэпиталз» отправится в гости к «Каролине».

Ранее российского хоккеиста поставили в один ряд с Овечкиным и Малкиным.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами