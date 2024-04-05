Шайба Овечкина не помогла избежать «Вашингтону» разгрома в матче НХЛ

В ночь на 5 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Отличился Райан Ши. Через девять минут Пьер-Оливье Жозеф увеличил преимущество гостей.

После перерыва Майкл Бантинг сделал счет разгромным. В начале заключительного игрового отрезка «Вашингтон» смог отыграть одну шайбу благодаря российскому нападающему Александру Овечкину. За две с половиной минуты до конца встречи Ларс Эллер установил окончательный счет.

Для команды Спенсера Карбери это поражение стало четвертым подряд. После этого матча «Вашингтон» покинул восьмое место, дающее право на участие в плей-офф. Теперь «Кэпиталз» с 82 набранными очками идут на девятой позиции. «Питтсбург» имеет на одно очко меньше и идет на 11-м месте.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 6 апреля. «Кэпиталз» отправится в гости к «Каролине».

Ранее российского хоккеиста поставили в один ряд с Овечкиным и Малкиным.