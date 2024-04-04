Семья экс-участницы «Дома-2» подтвердила, что она ждет ребенка от Промеса

Семья бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердила, что она ждет ребенка от футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, передает Regnum.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у нее скоро появится ребенок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребенка. Но это его ни к чему не обязывает», — сказал один из членов семьи Кулешовой.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 32 очка.

Ранее экс-игрок «Спартака» высказался об отсутствии Промеса в команде.