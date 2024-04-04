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Тарасова назвала любимый вид спорта россиян

Татьяна Тарасова назвала фигурное катание любимым видом спорта россиян

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание является любимым видом спорта россиян, передает «Матч ТВ».

«Мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

Ранее российский фигурист жестко высмеял Алину Загитову.

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