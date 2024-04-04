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Чемпион мира в составе Бразилии поделился мнением о Москве

Чемпион мира в составе Бразилии Кафу о Москве: мне здесь безумно нравится

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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Бывший бразильский футболист Кафу признался, что ему очень нравится Москва, передает Sport24.

«Москва остается Москвой — невероятный город! Мне здесь безумно нравится. Не вспомню, сколько раз был в Москве, но каждая возможность посетить столицу России — праздник для меня», — сказал Кафу.

Кафу является двукратным чемпионом мира. В Европе Кафу выступал за испанскую «Сарагосу», итальянские «Рому» и «Милан». В сезоне-1994/95 он стал обладателем Кубка Кубков в составе «Сарагосы». Вместе с «Миланом» он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2006/07.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее было названо условие, при котором Валерий Карпин может остаться в сборной России.

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