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Валуев: спортсмены, которые поедут на ОИ, должны учитывать, что Россию хотят уничтожить

Валуев о россиянах на Олимпиаде: надо учитывать, что Россию хотят уничтожить

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State Duma Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российские спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры в Париж, должны учитывать, что Россию хотят уничтожить, передает ТАСС.

«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором — ехать или не ехать на Олимпиаду», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым международным соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпиаде будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также они пропустят церемонию открытия Игр.

Ранее в ООН призвали МОК к уважительному отношению к россиянам.

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