В «Зените» заявили о судейской ошибке в матче со «Спартаком»

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что главный арбитр первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» Сергей Карасев допустил ошибку, когда засчитал гол Манфреда Угальде. Его слова передает РИА Новости.

«Хотелось бы отметить, что хоть «Спартак» и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар. В старые добрые времена все было просто — рука прижата, значит нет нарушения, а если не прижата, значит оно есть», — заявил Медведев.

На 12-й минуте игры нападающий красно-белых Александр Соболев скинул мяч на Угальде, который пробил в ворота. Для него это дебютный гол за столичный клуб.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». На гол Угальде петербургский клуб ответил дублем Педро, для которого голы также стали дебютными. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — 20:00 по московскому времени.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Следующий матч в рамках РПЛ команда сыграет на выезде с московским «Динамо» 7 апреля.

Ранее «Спартак» обратился к фанатам после поражения от «Зенита».