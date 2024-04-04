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«Спартак» обратился к фанатам после поражения от «Зенита»

«Спартак» поблагодарил фанатов после поражения от «Зенита» в Кубке России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам после поражения от петербургского «Зенита» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Соответствующее заявление приводится в Telegram-канале красно-белых.

«Спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» вчера на трибунах стадиона и у экранов», — указано в сообщении.

3 апреля «Спартак» со счетом 1:2 в Москве проиграл петербургскому «Зениту». Счет в матче открыл «Спартак», на 12-й минуте отличился Манфред Угальде, для которого этот гол стал дебютным за клуб в официальных матчах. За «Зенит» дважды забил Педро, который также оформил свои первые голы за команду в официальных матчах.

Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — 20:00 по московскому времени.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Ранее экс-игрок сборной России обвинил «Спартак» в обмане.

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