«Могу лучше»: Кучеров оценил свой рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не считает текущий сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшим для себя. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я думаю, что я все еще могу играть гораздо лучше, и многие ребята в команде могут быть намного лучше. Я надеюсь, мы будем еще лучше как команда», — заявил Кучеров.

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла «Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи. Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущем сезоне.

Нападающий «Тампы» установил новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019 в 128 очков.

Кучеров также стал первым хоккеистом в сезоне, кто добрался до этой отметки. Благодаря этому он единолично возглавил гонку бомбардиров и оторвался от ближайшего преследователя — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона — три очка в гонке лучших бомбардиров лиги.

Ранее в «Тампе» назвали российского хоккеиста «чудом на льду».