Гимнастка Аверина показала ягодицы в купальнике

arinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Титулованная российская гимнастка Арина Аверина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией с отдыха.

На кадре гимнастка запечатлена на пляже со спины. На ней надет яркий раздельный купальник.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе шестикратный серебряная призерка и пятикратная бронзовая призерка. Девять раз Аверина выигрывала чемпионат Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе она является двукратной абсолютной чемпионкой европейского первенства (2018, 2021).

На отдыхе гимнастка находится вместе со своей сестрой Диной. 23 февраля Аверины объявили о завершении профессиональной спортивной карьеры.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее бывшая Александра Кокорина похвасталась фигурой в обтягивающих шортах.