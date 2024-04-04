Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован 4 апреля на официальном сайте организации.

Теперь национальная команда под руководством Валерия Карпина занимает 35-ю строчку в рейтинге. Из первых 35 стран в таблице коэффициентов наибольший рост продемонстрировала как раз Россия.

Выше российской команды, на 34-м месте, находится сборная Катара. Первое место в рейтинге занимает сборная Аргентины, на второй строчке расположилась Франция, замкнули тройку лучших бельгийцы.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч Россия — Парагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее было названо условие, при котором Карпин может остаться в сборной России.