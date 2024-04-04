Экс-игрок сборной России призвал отпустить Абаскаля, потому что ему в тягость «Спартак»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале призвал уволить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера, на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному», — заявил Радимов.

3 апреля «Спартак» со счетом 1:2 в Москве проиграл петербургскому «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

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