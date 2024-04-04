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Панарин поднялся на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон

Нападающий Панарин стал вторым в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон НХЛ

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на второе место в истории клуба по количеству набранных очков за один сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:3. Панарин в этом поединке набрал два очка, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Таким образом, в текущем сезоне Панарин набрал 110 очков. Нападающий поднялся на чистое второе место в истории клуба по этому показателю, обойдя Жана Рателла (109). Только Яромир Ягр набирал за сезон больше — 123 очка.

Россиянин идет на четвертом месте в гонке бомбардиров текущего сезона. У лидера — российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова — 130 очков.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Ранее российский хоккеист вновь единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

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