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Кучеров установил уникальное достижение НХЛ для российских игроков

Кучеров стал первым россиянином в НХЛ, кто набрал 130 очков за сезон

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий »Тампы Мэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым российским игроком, кому удалось набрать 130 очков в сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла »Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи. Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущем сезоне.

Кучеров также стал первым хоккеистом в сезоне, кто добрался до этой отметки. Благодаря этому он единолично возглавил гонку бомбардиров и оторвался от ближайшего преследователя — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона — три очка в гонке лучших бомбардиров лиги.

«Тампа» после 75 проведенных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 91 очко. В следующем матче «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс». Игра состоится 5 апреля.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, вместе с командой он выиграл два Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Ранее российского игрока клуба НХЛ удалили почти на весь матч за грязный прием.

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