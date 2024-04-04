Российская рекордсменка отказалась ехать на Олимпиаду при условиях МОК

Российский пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова заявила, что не поедет на летние Олимпийские игры — 2024 при нынешних условиях Международного олимпийского комитета (МОК), а также отметила, что не видит себя в статусе нейтрального спортсмена. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх, буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради своей мечты. Но я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край», — заявила Чикунова.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды. В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом 30,81 секунды. Чикуновой принадлежит рекорд мира на дистанции 200 метров брасом (2 минуты 17,55 секунды). Спортсменка побила его на чемпионате России 21 апреля 2023 года.

Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты. Также в 2021 году она выиграла чемпионат Европы на короткой воде, победив на дистанции 200 м брассом.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом еще в марте 2022 года.

Ранее МОК не допустил олимпийского чемпиона из России до участия в отборе на ОИ-2024.