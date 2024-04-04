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Зобнин оценил обстановку в «Спартаке» после поражения от «Зенита»

Зобнин после поражения от «Зенита» заявил, что в «Спартаке» нет кризиса

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РИА Новости

В «Спартаке» нет никакого кризиса, необходимо выправлять ситуацию в турнирной таблице РПЛ и набирать очки. Об этом заявил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин по итогам матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против петербургского «Зенита», передает РИА Новости.

«Нет никакого кризиса. Даже если брать прошлый матч с «Уралом», были моменты, просто не забили. Нужно выправлять ситуацию, набирать очки. Только мы сможем исправить ситуацию. Надо быть не шестыми-седьмыми, а повыше», — сказал Зобнин.

Встреча «Спартак» — «Зенит» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Счет в матче открыл «Спартак», на 12-й минуте отличился Манфред Угальде, для которого этот гол стал дебютным за клуб в официальных матчах. За «Зенит» дважды забил Педро, который также оформил свои первые голы за команду в официальных матчах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после кубкового матча против «Зенита» заявил, что футболисты его команды будут полностью готовы к игре с «Динамо», несмотря на меньшее количество времени на восстановление.

Ранее Абаскаль раскритиковал «Спартак» за второй тайм с «Зенитом».

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