Абаскаль рассказал, как «Спартак» будет готовиться к «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после кубкового матча против петербургского «Зенита» заявил, что футболисты его команды будут полностью готовы к игре с «Динамо», несмотря на меньшее количество времени на восстановление. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Команда, естественно, будет готова, и на поле выйдут те, кто будут больше готовы. Не мы составляем календарь, наша задача подстраиваться под него. Никакой проблемы в этом не вижу», — заявил Абаскаль.

Встреча «Спартак» — «Зенит» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Счет в матче открыл «Спартак», на 12-й минуте отличился Манфред Угальде, для которого этот гол стал дебютным за клуб в официальных матчах. За «Зенит» дважды забил Педро, который также оформил свои первые голы за команду в официальных матчах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Гильермо Абаскаль раскритиковал «Спартак» за второй тайм с «Зенитом».