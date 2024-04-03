Абаскаль раскритиковал «Спартак» за второй тайм с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после кубкового матча против петербургского «Зенита» заявил, что недоволен выступлением команды во втором тайме. Его слова приводит «Газета.Ru».

«К сожалению, мы не смогли воспользоваться тем преимуществом, которое смогли создать после первого тайма. Мы могли избежать двух голов, которые пропустили во втором тайме. Матч длится 90 минут, мы должны показывать свой лучший футбол все время, «Спартак» не имеет права так играть. Мы не должны показывать настолько разную игру в первом и втором тайме, как день и ночь», — заявил Абаскаль.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Счет в матче открыл «Спартак», на 12-й минуте отличился Манфред Угальде, для которого этот гол стал дебютным за клуб в официальных матчах. За «Зенит» дважды забил Педро, который также оформил свои первые голы за команду в официальных матчах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее российский арбитр заявил, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» был засчитан неверно.