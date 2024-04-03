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Абаскаль объяснил, почему «Спартак» не забивает

Тренер Абаскаль высказался о низкой результативности «Спартака»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил низкую результативность своей команды в последних матчах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы больше был обеспокоен, если бы не били по воротам. Было бы хуже, если бы у нас не было этих ударов. Цель в футболе — забивать мячи, но чтобы это сделать, необходимо создавать моменты. Хорошо, что мы нарабатываем удары, но дальше все зависит от решительности, концентрации и реализации», — заявил Абаскаль.

3 апреля «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

Ранее «Локомотив» вылетел из Кубка России.

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