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«Локомотив» может лишиться тренера из-за вылета из Кубка России

«Чемпионат»: Галактионов хочет уйти из «Локомотива» после вылета из Кубка

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Григорий Соколов/РИА Новости

Российский специалист Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера московского «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, указывает, что руководство московского клуба не согласно с таким желанием главного тренера и прикладывает усилия для того, чтобы Галактионов остался на своем посту.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте. Таким образом, «железнодорожники» завершили свое выступление на турнире.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» делит со столичным ЦСКА четвертое-пятое место. В активе команд равное количество баллов — 33. В следующем туре национального первенства «железнодорожники» должны на выезде сыграть с грозненским «Ахматом». Матч состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Юрий Семин назвал лучшую команду после возобновления сезона в РПЛ.

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