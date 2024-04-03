Чемпион мира назвал проблему «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина

Чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал травму голкипера челябинского «Трактора» Зака Фукале в первом матче полуфинала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». В комментарии Legalbet экс-хоккеист констатировал, что вынужденная замена Фукале — серьезная потеря для «Трактора».

По словам Терещенко, сам эпизод носил игровой характер, и в целом, игроки «Локомотива» не демонстрируют грубый хоккей. Однако отсутствие Фукале, считает чемпион мира, повлияет на исход серии, поскольку вратарь является фундаментом команды.

«Однозначно, Мыльникову будет сложно заменить Фукале в этой серии. Все-таки это один из сильнейших вратарей КХЛ. Это показала серия с «Динамо», да и с «Салаватом» он все ловил, выручал. Это огромная потеря. Что касается Мыльникова, то об ошибке можно говорить только при голе Елесина. Вот такие моменты Фукале подчищал. Но Мыльников долго не играл, представляете, как это сложно психологически и функционально войти в такой матч», — считает Терещенко.

Сергей Мыльников на 35-й минуте заменил травмированного Фукале. В оставшееся игровое время он отразил 14 бросков и пропустил три шайбы. «Локомотив» выиграл встречу со счетом 5:2.

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