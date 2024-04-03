«Спартак» назвали безликой командой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о первом матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». В комментарии Legalbet он назвал красно-белых безликой командой и констатировал, что петербуржцы являются фаворитами.

«Понятно, что по потенциалу на сегодняшний день «Зенит» намного сильнее, чем «Спартак». У подопечных Семака более качественные исполнители собраны. «Спартак» сейчас каким-то безликим стал, нет лидеров. Был Промес, игрок, который выделялся на фоне остальных, был хорош Мозес, когда серьезно относился к своей физической форме», — считает Колосков.

Вместе с тем экс-глава российского футбола заметил, что непонятно, кто является истинным лидером в «Спартаке», который, по мнению Колоскова, является «средней командой с большими турнирным претензиями». Эксперт считает, что главными факторами являются мастерство и уровень подготовки, и, исходя из этих показателей, «Зенит» является фаворитом предстоящей игры.

Он добавил, что, несмотря на это, ход самого матча трудно предсказуем, поскольку обе команды нестабильно выступают по ходу сезона. По мнению Колоскова, игра и «Спартака», и «Зенита» может резко измениться прямо во время матча.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко после 21 тура. «Спартак» идет на шестом месте с 32 баллами.

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