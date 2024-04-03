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Карпин призвал уходить из «Зенита» россиян, не получающих игрового времени

Карпин о россиянах в «Зените»: мало играете, тогда уходите в другие команды

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» оценил решение российских футболистов сидеть на лавке в «Зените».

«Естественно, в больших командах играет маленькое количество русских. Я считаю, что проблема не там. Окей, допустим, говорим о «Зените», там играет мало русских. Мостовой, Караваев и вратарь.

Но проблема не в том, что они мало играют, проблема в том, что все остальные сидят там. Уходите в другие команды. Не будут играть в «Зените», «Краснодаре», «Спартаке», будут в «Оренбурге», в «Ростове» и еще где-то. Просто у нас тогда будет сборная не из «Зенита», — сказал Карпин.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар», сыгравший вничью с «Локомотивом» 1:1. Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

В «Ростове» на данный момент всего четыре легионера. За «Зенит» выступают восемь бразильских футболистов, а также один серб, два колумбийца и француз.

Ранее в «Ростове» выступили с заявлением по поводу качества судейства.

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