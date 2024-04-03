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Названо условие, при котором Абаскаля уволят из «Спартака» через две недели

«Евро-Футбол.Ру»: Абаскаля могут уволить после поражения «Зениту» в КР

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может остаться без работы после противостояния с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает издание, испанского специалиста могут отправить в отставку, если команда не покажет хорошую игру и уступит по сумме двух матчей петербуржцам.

Первая полуфинальная игра пройдет в столице 3 апреля. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее Карпин заявил, что у него нет мечты работать в «Спартаке».

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