Спортсмены из Крыма не поедут на Олимпиаду в Париж

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что местные спортсмены не примут участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Крыминформ».

«Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Зачем доставлять олимпийскому комитету такое удовольствие? Ведь олимпийский спорт — это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество», — сказал Аксенов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также им запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее в Госдуме назвали слова Баха провокацией российских и украинских спортсменов.