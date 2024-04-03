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Экс-тренер сборной России объяснил мотивацию игроков в матче «Спартака» и «Зенита»

Тренер Игнатьев заявил, что игры между «Спартаком» и «Зенитом» не могут надоесть

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Владимир Слишкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что матчи между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» не могут надоесть, несмотря на то, что команды встречаются между собой восьмой раз с июля 2022 года.

«Конечно же нет, такие матчи не могут надоесть, это невозможно! Подобные игры всегда привлекают как и зрительский интерес, так и внимание самих игроков, у которых появляется возможность проверить свои силы на уровне высококлассных соперников. Соберется большая публика, люди будут гнать свои команды вперед, это только поднимает интерес и желание победить», — заявил Игнатьев.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

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