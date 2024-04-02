Парагваец из «Спартака» рассказал, чем его поразила Москва

Защитник московского «Спартака» и сборной Парагвая Алекси Дуарте в интервью Legalbet заявил, что восхищен красотой исторического центра российской столицы.

По его словам, больше всего его впечатлила Красная площадь.

«Главное впечатление — это Красная площадь. Особенно зимой, когда все украшено к новогодним праздникам. А тем друзьям, которые захотят сюда приехать, я посоветую взять обзорную экскурсию, чтобы не пропустить ничего интересного», — заявил Дуарте.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

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