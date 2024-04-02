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Главу МОК Баха назвали негодяем, который ради денег готов сжигать все на своем пути

Васильев: Бах— негодяй, который ради денег готов сжигать все на своем пути

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Pressefoto Baumann/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на последние слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова передает РИА Новости.

«Он войдет в историю как разрушитель олимпийского движения, которое при нем прекратит свое существование в нынешнем виде. Обычный негодяй, который ради денег готов сжигать все на своем пути. Его цинизм и лицемерие зашкаливают, просто он показал свое истинное лицо. На порядочность и благородство банды Баха во главе МОК рассчитывать тоже не приходится», — сказал Васильев.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Также он добавил, что будет пытаться отговорить Африку от участия в Играх дружбы в России.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в еще одной из российских спортивных федераций отказались от поездки на ОИ-2024.

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