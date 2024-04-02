Главу МОК Баха назвали негодяем, который ради денег готов сжигать все на своем пути

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на последние слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова передает РИА Новости.

«Он войдет в историю как разрушитель олимпийского движения, которое при нем прекратит свое существование в нынешнем виде. Обычный негодяй, который ради денег готов сжигать все на своем пути. Его цинизм и лицемерие зашкаливают, просто он показал свое истинное лицо. На порядочность и благородство банды Баха во главе МОК рассчитывать тоже не приходится», — сказал Васильев.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Также он добавил, что будет пытаться отговорить Африку от участия в Играх дружбы в России.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в еще одной из российских спортивных федераций отказались от поездки на ОИ-2024.