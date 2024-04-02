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КХЛ отдаст 500 тысяч рублей тренеру СКА Ротенбергу

СКА успешно оспорил штраф в 500 тыс. рублей, наложенный на тренера Ротенберга

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Владимир Песня/РИА Новости

Петербургский СКА успешно оспорил штраф в полмиллиона рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре 2023 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ и признал неправомерным штраф тренеру СКА Ротенбергу. Теперь КХЛ необходимо вернуть наставнику петербуржцев 500 тыс. рублей.

В декабре 2023 года Ротенберг получил штраф за критику в адрес судей КХЛ. По ходу сезона он делал это неоднократно.

В регулярном чемпионате КХЛ СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1:4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее в СКА сделали заявление о будущем Ротенберга в клубе.

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