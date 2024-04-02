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Роднина назвала Баха глупым человеком

Олимпийская чемпионка Роднина назвала главу МОК Баха глупым человеком

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха глупым человеком, передает «Матч ТВ».

«Бах разваливает мировой спорт? Глупый человек всегда что‑то разваливает и разламывает. Нам надо перестать реагировать на такое и повернуться лицом к стране. В ней есть много другого», — сказала Роднина.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее российская спортсменка заявила, что с огромным удовольствием выступит на Олимпиаде.

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