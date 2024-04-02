Роналдо о Карпине: он выиграл все, что возможно

Бразильский полузащитник «Ростова» Роналдо лестно высказался о наставнике команды Валерии Карпине, передает Metaratings.

«Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл все, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек», — сказал Роналдо.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Владимир Быстров заявил, что он дотащил Карпина до тренера сборной России.