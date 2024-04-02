«Он единственный, кто может возглавить сейчас»: Аршавин о тренере для «Спартака»

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Гильермо Абаскаля уволят из «Спартака» по окончании сезона. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака». Что с Абаскалем? Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера. Карпин единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — сказал Аршавин.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином».

Ранее экс-игрок сборной России назвал Абаскаля клоуном.