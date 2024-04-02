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В МИД РФ призвали к расследованию отношений главы МОК с НОК Украины

Представитель МИД РФ Захарова заявила о сговоре главы МОК Баха и НОК Украины

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила последние слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях.

Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования», — написала Захарова.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Тарасова жестко ответила главе МОК Баху по поводу дела Валиевой.

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