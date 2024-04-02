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Экс-чемпион UFC Ян объяснил, почему выходит на бои с флагом России

Экс-чемпион UFC Ян о выходе на бои под флагом России: я — патриот

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Louis Grasse/Global Look Press

Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян объяснил, почему выходит на свои поединки под флагом России. Его слова приводит Gorilla Fighting.

«Конечно, это круто. Для меня это приятно. Я — патриот своей страны. Также я показываю пример многим, подрастающему поколению», — заявил Ян.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

Ранее Камил Гаджиев объяснил, благодаря чему Петр Ян снова сможет побороться за чемпионский титул.

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