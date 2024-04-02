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«Ни флага, ни гимна»: Бах высказался о санкциях против России

Глава МОК Бах обвинил Олимпийский комитет России в дискриминации

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Yao Qilin/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника», и объяснил, почему против российских спортсменов были введены жесткие санкции.

«Мы наказываем тех, кто несет ответственность за происходящее, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России после того, как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация», — сказал Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее Бах в беседе с пранкерами высказался о деле Валиевой.

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