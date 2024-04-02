Мбаппе назвал главного тренера «ПСЖ» «сукиным сыном»

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе оскорбил главного тренера команды Луиса Энрике после своей замены в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Об этом сообщает Foot Mercato.

В СМИ отмечено, что после своей замены, уходя с поля, Мбаппе сказал «сукин сын» тренеру. Затем он сразу ушел в раздевалку.

Поединок завершился победой парижского клуба со счетом 2:0. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 62 балла. Ближайший преследователь — «Брест» — отстает на 12 очков.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. В этом сезоне на счету нападающего 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее Мбаппе рассказал, когда объявит о своем будущем.