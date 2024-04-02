В МОК намерены отговорить Африку от участия в Играх дружбы с помощью ЕС

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника», и призвал не допустить участия стран Африки в Играх дружбы, которые пройдут в России.

«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти игры представляются Россией как игры президента России… Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — заявил Бах.

Также он добавил, что Франция в лице президента Эммануэля Макрона и другие страны Евросоюза выступят в поддержку этого решения.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил спортсменов из РФ и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО или иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах.

Ранее Бах в беседе с пранкерами высказался о деле Валиевой.