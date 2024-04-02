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Глава МОК в беседе с пранкерами высказался о деле Валиевой

Глава МОК Бах в беседе с пранкерами оценил ситуацию с делом фигуристки Валиевой

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Tom Weller/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника», в том числе он посетовал на то, что российскую фигуристку Камилу Валиеву в России считают невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил.

«И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — сказал глава МОК.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее в РУСАДА прокомментировали включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.

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