Федотов высказался о своем дебюте за «Филадельфию»

Российский голкипер Иван Федотов, который дебютировал за «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), поделился эмоциями от первой игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Я не молодой парень, имею некоторый опыт и знаю, как все это работает. Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть. Я хочу помочь команде, дать энергию и эмоции», — заявил голкипер.

Федотов начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт. 29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее в НХЛ повторили рекорд по числу вратарей из России.